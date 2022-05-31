محافظ بورسعيد: محطة صرف الضواحي صممت على أعلى مستوى لخدمة ١١ منطقة سكنية

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، اليوم، محطة رفع صرف صحي الضواحي ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية ، والأستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لإنشاء وتطوير مزيد من محطات رفع الصرف الصحي على مستوى المحافظة، لاستيعاب المشروعات الجديدة، ولحل مشكلات الصرف الصحي والتي استمرت لفترات طويلة، لافتا إلى أن حي الضواحي شهد مشروعات قومية خدمية على أعلى مستوى، ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن محطة رفع صرف صحي الضواحي ساهمت في القضاء على مشكلات الصرف الصحي بالضواحي، والتي استمرت لسنوات طويلة لافتا أن المحطة الجديدة تعمل بطاقة إنتاجية ٤٠ ألف م٣/يوم وتخدم ٢٢٠ ألف نسمة بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، وتخدم ١١ منطقة سكنية وهم بنك الإسكان وزمزم والصفا و السيدة خديجة، والسيدة نفيسة وفاطمة الزهراء ومناطق الحرفيين والحراسات والصفوة.

يذكر أن محطة رفع صرف صحي الضواحي بمحافظة بورسعيد تأتي في إطار عدد من محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم إنشاؤها بالأحياء الأكثر كثافة سكانية، لحل مشكلات الصرف الصحي وخدمة المشروعات الجديدة، وتضم محطة رفع الصرف الصحي ، محطة رفع وشبكة إنحدار بطول ١٥ كم. ط تقريبا أقطار مختلفة، وخط طرد قطر ٦٣٠ مم وبطول ٥ كم. ط، وتتكون المحطة من عنبر تشغيل وغرفة حارس ومخزن ومولد وخزان وقود ومبني محولات.