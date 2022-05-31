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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين .. فوائد وأضرار السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

يحتفل العالم فى 31 مايو من كل عام باليوم العالمى لمكافحة التدخين حيث أنه من أخطر العادات المدمرة للصحة والمتسببة فى الإصابة بأخطر الأمراض.

تعد السجائر الإلكترونية من أبرز الصيحات الحديثة التى يلجأ لها الكثير من الأشخاص للتغلب على أضرار التدخين التى تصيب الجسم بسبب تناول السجائر العادية .. فما حقيقة فوائدها؟ وهل لها أضرار؟

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ذكر موقع “ hopkinsmedicine ” أهم أضرار السجائر الإلكترونية وفوائدها ؟

فوائد السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين لكنه لا يزال غير آمن حيث تقوم السجائر الإلكترونية بتسخين النيكوتين المستخرج من التبغ والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى لتكوين الهباء الجوي الذي تستنشقه فهى أقل ضررا من طرق التدخين العادية ولكن مازال لها بعض الأضرار.

أضرار السجائر الإلكترونية 

كشفت الأبحاث أن التدخين الإلكتروني يضر القلب والرئتين حيث أن لنيكوتين هو العامل الأساسي في السجائر العادية والسجائر الإلكترونية أيضا،يرفع النيكوتين ضغط الدم ويزيد من الأدرينالين مما يزيد من معدل ضربات القلب واحتمال الإصابة  بنوبة قلبية .

 السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان تمامًا مثل السجائر التقليدية حيث أن النيكوتين يسبب الإدمان والرغبة الشديدة في التدخين والمعاناة من أعراض الانسحاب إذا تجاهلت هذه الرغبة.

يتم الترويج أحيانًا للسجائر الإلكترونية كطرق لمساعدة للإقلاع عن التدخين لكنها فى الحقيقة لم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء كجهاز يساعد فى الإقلاع عن التدخين ووجدت دراسة  أن معظم الأشخاص الذين استخدموها انتهى بهم الأمر بالاستمرار في استخدام السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية.

تجذب الشباب وتصنع جيل جديد أصبح مدمنًا للنيكوتين وهناك ثلاثة أسباب تجعل السجائر الإلكترونية جذابة بشكل خاص للشباب، وهى: الاعتقاد انها أقل ضررًا من التدخين وتكلفة كل استخدام أقل من السجائر التقليدية، وليس لها رائحة وليست وصمة عار.

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