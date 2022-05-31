مش بس السرطان.. أضرار غير متوقعة للتدخين أبرزها موت الرضيع

يحتفل العالم فى 31 مايو من كل عام باليوم العالمى لمكافحة التدخين حيث أنه من أخطر العادات المدمرة للصحة والمتسببة فى الإصابة بأخطر الأمراض.



قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التدخين يتسبب فى وفاة ما يقرب من نصف مدمنى التبغ فى العالم أيا كانت الطريقة التى يتعاطونه بها بالإضافة إلى إصابة حالات كثيرة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف “ بدران” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن السجائر والشيشة تحتوى على 69 مادة تسبب السرطان ومشاكل الشعب الهوائية ويتسبب في ضعف المناعة مما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض عديدة ومن بينها كورونا.

وأوضح “بدران” أن التدخين أمام الرضع يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع الفجائي وبالنسبة للنساء الحوامل فيزيد من احتملات حدوث مضاعفات الحمل ونقص الوزن عند الولادة هذا بالإضافة إلى أن التدخين يقلل من مستويات فيتامين سى الذي يعمل على رفع المناعة وتحسين امتصاص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ه‍ ، كل هذه المزايا يخسرها الانسان بسبب التدخين.

ونوه إلى أن التدخين يزيد من إنتاج أول أكسيد الكربون ويقلل من وصول الأكسيجين إلى عضله القلب مما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب بل ويعرض الإنسان للإصابة بالجلطات والموت

