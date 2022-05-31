عوض تاج الدين: البلاد مازال بها إصابات بفيروس كورونا ولكن بنسبة قليلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن البلاد مازال بها إصابات بفيروس كورونا، ولكن الإصابات بنسبة قليلة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة على قناة الحث اليوم تقديم الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، أن الوباء موجود، ولم نصل لـ صفر إصابات، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أنه تم الوصول لـ صفر إصابات.

ولفت إلى أن جدري القرد هو مرض قديم وشديد، ويتسبب فى الوفاة و لكن بعد التطعيم تم القضاء عليه فى عام 1980، ولكن هذا الوباء ظهر من جديد و يبدأ بمشكلات فى التنفس.

وأشار إلى أن المرض يتنشر، وينتقل، ولكن نسبة الوفاة به قليلة، وكشف أنه حتى هذه اللحظة لن يتحول لـ وباء عالمي.

وكشف أن مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن، لكن العالم يشهد إصابات كثيرة، مشيرًا إلى أن الجدري مرض قديم، وهناك فارق بينه والجديري، إذ أن الجدري ابسط بكثير ويصيب الأطفال بنسب أكبر من الكبار.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الجدري كان مرضا خطيرا وقاتلا، واستطاع العالم أن يتخلص منه باللقاحات في عام 1979م أو 1980، لكن مرض الجدري مازال موجودا في بعض دول غرب أفريقيا أو أفريقيا الوسطى.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "نسبة الوفيات في مرض جدري القرود قليلة، لكنه معدي بالاحتكاك المباشر، والأعراض تبدأ بارتفاع درجات الحرارة وتكسير في الجسم وأعراض عامة مثل أي فيروس، بعدها طفح على الجلد ينتشر في كل الجسم، وبالتالي فإن المرض معدي عن طريق المصاب والإفرازات والأدوات ولا نتوقع حتى الآن أن يكون وباءً مثل كورونا".