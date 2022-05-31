متحدث نادي الوداد: تنظيم نهائي أفريقيا كان ديمقراطيا.. ونتمنى مقابلة الأهلي مجددا

أكد محمد طلال، المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، أن تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي تم بشكل ديمقراطي، متمنيا مقابلة النادي الأحمر مرة أخرى في النسخة المقبلة.

وتُوج الوداد بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الأهلي الأكثر تتويجا باللقب بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أمس الإثنين.

وقال “طلال”، في مقابلة نقلها موقع "البطولة" المغربي بعد المباراة، "فزنا على نادٍ يُلقب بنادي القرن لكن نحن وداد الأمة، وثقنا في اللاعبين والجمهور وشخصية وهيبة الفريق، الوداد حقق اللقب لمعطيات عديدة أبرزها أنه لم يقم بالتعاقد مع أي لاعب جديد".

وأضاف "أول تصريح قاله وليد الركراكي مدرب الفريق بعد عدم توفيقنا في ضم لاعبين جدد هو أن أفضل صفقة كانت الجمهور بعد عودته للظهور عقب غياب بسبب جائحة كورونا".

وتابع: “أود توجيه جزيل الشكر لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع الذي وفَّر لنا أسبوعا هائلا مناسبا في أفضل مركز تدريب في العالم من وجهة نظري”.

وأكمل: "أشكر الجماهير سواء التي سمحت له الظروف بالحضور أو الذي لم يحضر، وأعتذر لكل مشجع ودادي لم يتمكن من أن يكون معنا، لكن مَن حضورا قاموا بواجبهم، وأشكر أيضا الجماهير المصرية التي حضرت وقامت بالتشجيع بكل الأساليب التي تعبر عن الروح الرياضية".

وتعليقا على أزمة استضافة المغرب للمباراة، قال محمد طلال: "مجلس إدارة الأهلي محترم للغاية وهناك شهرة كبيرة لمحمود الخطيب هنا، ولكن كانت هناك بعض التجاوزات الكبيرة على مستوى إصدار البيانات، وأظن أنها كانت فقط لامتصاص غضب الجماهير المصرية بعد معاتبتهم على عدم طلب استضافة المباراة".

وواصل: "نظَّمنا هذا النهائي بشكل ديمقراطي، الجامعة الملكية تقدمت بالترشح لاحتضان المباراة وحصلت على أصوات تؤهلها لذلك، فلماذا لم يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالترشح؟، هذه الأمور تخصهم، ما أحتفظ به في قلبي وعقلي هو الاحترام الدائم لمصر وجميع المصريين، ولأصدقائي في مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك".

وأتم المتحدث الرسمي للوداد قائلا: "أقول للأهلي (هارد لاك)، نحن الآن لدينا 3 كؤوس وأنتم لكم ما لكم في خزينة الألقاب الغالية، خسرتم أمام فريق اسمه وداد الأمة، والقادم أجمل، أتمنى أن نلتقي في السنة المقبلة ونفوز عليكم مرة أخرى (ضاحكا).