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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 12 ألف دينار.. أسعار سيارات كيا 2022 في الأردن

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

يعتبر السوق الأردنى للسيارات ، من اكبر الأسواق العربية التى تضم العديد من الطرازات والفئات الخاصة من السيارات المتنوعة من جميع الماركات العالمية .

وتأتى العلامات التجارية الكورية الجنوبية من ، أهم العلامات المتواجدة فى سوق السيارات الأردنى، ومن بين هذه العلامات تاتى العلامة التجارية كيا، والتى سنعرض خلال السطور التالية أسعارها كاملة داخل الأردن .

 

1- كيا بيكانتو

كيا بيكانتو

- أوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 12,210 دينار

 

2- كيا بيجاس

كيا بيكانتو

مانيوال 2021 بسعة محرك 1400 CC وبسعر 13,400 دينار

 

3- كيا ريو

كيا ريو

- أوتوماتيك /  MPI HB 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 17,600 دينار

 

4- كيا سيراتو

كيا سيراتو

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 18,500 دينار

- أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 19,450 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 21,450 دينار

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 24,150 دينار

 

5- كيا نيرو

كيا نيرو

- أوتوماتيك / HEV 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 18,900 دينار

- أوتوماتيك / HEV 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 27,750 دينار

 

6- كيا سونيت

كيا سونيت

- أوتوماتيك / LX 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 18,900 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 20,400 دينار

 

7- كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

- أوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 22,600 دينار

 

8- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

- أوتوماتيك / فول اوبشن 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 25,500 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 26,400 دينار

- أوتوماتيك 2023 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 27,000 دينار

- أوتوماتيك / فول اوبشن 2021 بسعة محرك 1600  CC وبسعر 28,400 دينار

- أوتوماتيك 2023 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 32,500 دينار

 

9- كيا اوبتيما

كيا اوبتيما

- أوتوماتيك / HYBRID 2021 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 29,400 دينار

- أوتوماتيك / HYBRID 2022 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 33,150 دينار

- أوتوماتيك / HYBRID 2 2022 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 37,500 دينار

 

10- كيا سورينتو

كيا سورينتو

- أوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC وبسعر 43,860 دينار

 

11- كيا تيلورايد

كيا تيلورايد

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 بسعة محرك 3800 CC وبسعر 47,400 دينار

- أوتوماتيك / GLT 2021 بسعة محرك 3800 CC وبسعر 52,000 دينار

السوق الاردنى للسيارات كيا بيكانتو الكورية الجنوبية سوق السيارات الأردن كيا سبورتاج سبورتاج كيا سيراتو

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