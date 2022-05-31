تبدأ من 12 ألف دينار.. أسعار سيارات كيا 2022 في الأردن

يعتبر السوق الأردنى للسيارات ، من اكبر الأسواق العربية التى تضم العديد من الطرازات والفئات الخاصة من السيارات المتنوعة من جميع الماركات العالمية .

وتأتى العلامات التجارية الكورية الجنوبية من ، أهم العلامات المتواجدة فى سوق السيارات الأردنى، ومن بين هذه العلامات تاتى العلامة التجارية كيا، والتى سنعرض خلال السطور التالية أسعارها كاملة داخل الأردن .

1- كيا بيكانتو

كيا بيكانتو

- أوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 12,210 دينار

2- كيا بيجاس

كيا بيكانتو

مانيوال 2021 بسعة محرك 1400 CC وبسعر 13,400 دينار

3- كيا ريو

كيا ريو

- أوتوماتيك / MPI HB 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 17,600 دينار

4- كيا سيراتو

كيا سيراتو

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 18,500 دينار

- أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 19,450 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 21,450 دينار

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 24,150 دينار

5- كيا نيرو

كيا نيرو

- أوتوماتيك / HEV 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 18,900 دينار

- أوتوماتيك / HEV 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 27,750 دينار

6- كيا سونيت

كيا سونيت

- أوتوماتيك / LX 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 18,900 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 20,400 دينار

7- كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

- أوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 22,600 دينار

8- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

- أوتوماتيك / فول اوبشن 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 25,500 دينار

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 26,400 دينار

- أوتوماتيك 2023 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 27,000 دينار

- أوتوماتيك / فول اوبشن 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 28,400 دينار

- أوتوماتيك 2023 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 32,500 دينار

9- كيا اوبتيما

كيا اوبتيما

- أوتوماتيك / HYBRID 2021 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 29,400 دينار

- أوتوماتيك / HYBRID 2022 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 33,150 دينار

- أوتوماتيك / HYBRID 2 2022 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 37,500 دينار

10- كيا سورينتو

كيا سورينتو

- أوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC وبسعر 43,860 دينار

11- كيا تيلورايد

كيا تيلورايد

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 بسعة محرك 3800 CC وبسعر 47,400 دينار

- أوتوماتيك / GLT 2021 بسعة محرك 3800 CC وبسعر 52,000 دينار