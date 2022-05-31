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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيبا : الاتحاد المصري لكرة السلة شريك عظيم في تطوير قارة أفريقيا

صدى البلد

أشاد أندرياس زاغليس الأمين العام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بجهود الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.


وحصل الاتحاد المصري لكرة السلة على شرف استضافة بطولتي إفريقيا 3x3 نسختي 2022 و2023 في القاهرة على أن يتم تحديد الملعب في وقت لاحق.


وقال أندرياس في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي تعليقًا على اقامة بطولتي أفريقيا 3x3 في مصر لأول مرة "نحن متحمسون للغاية بهذه الخطوة، الاتحاد المصري لكرة السلة أصبح شريكا عظيما للاتحاد الدولي".


وأضاف "لقد أصبح هذا الشريك العظيم رائدًا في تطوير كرة السلة 3x3 في قارة أفريقيا".
وواصل تصريحاته "الاتحاد المصري لكرة السلة يتمتع بسجل حافل في استضافة مسابقات الاتحاد الدولي عالية الجودة مثل كأس العالم للأندية مؤخرًا".


وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة بتطور كرة السلة 3x3 في مصر خلال الفترة الماضية مسلطًا الضوء على فوز منتخبات الرجال والنساء وفريق الشباب تحت 18 عام ببطولة إفريقيا في نسختها الأخيرة.

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