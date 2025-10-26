قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
أخبار العالم

الموساد يكشف هوية مسؤول إيراني روج لهجمات ضد إسرائيليين حول العالم

سردار عمار
سردار عمار
فرناس حفظي

نشر الموساد هوية قائد الفيلق الحادي عشر ألف في فيلق القدس، الذي أُنشئت بموجبه آلية  للتخطيط للهجمات ضد الإسرائيليين واليهود في إسرائيل وخارجها.

 ووفقا للموساد، فإن هذه الآلية، التي يرأسها سردار عمار، مسؤولة عن محاولات الهجمات التي كُشف عنها في اليونان وأستراليا وألمانيا خلال العام الماضي.

 وأضاف الموساد: "أدت إخفاقاته المتكررة إلى موجة اعتقالات وكشف أمره". ركزت آلية عمار نشاطها على مسارين: الأول: تخريب وتدمير المؤسسات والمحلات التجارية اليهودية، والثاني: إلحاق الأذى الجسدي بالأهداف الفردية، وخاصة كبار الشخصيات في المجتمع.

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا ورفض طلب العفو.

وقال سيد كاظم موسوي حجّة الإسلام والمسلمين، رئيس السلطة القضائية في محافظة قم، إنّ الحكم نُفّذ في سجن قم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وذلك وفقا لما افادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأوضح موسوي، أنّ المحكوم بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023، وتم اعتقاله في فبراير 2024.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تبادله معلومات سرّية مع ضباط من الموساد عبر الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أنّه اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية.

كما بيّن رئيس القضاء في قم أنّ الجاسوس أُدين بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، إلى جانب تعاونه مع حكومةٍ معادية هي وزارة الخارجية الأمريكية، ليُحكم عليه بالإعدام بعد اكتمال الأدلة واعترافه الصريح.

وأكد موسوي، أنّ يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية حالت دون تسريب معلومات حساسة إلى الكيان الصهيوني المزيف، مشدداً على أنّ تعاون المواطنين وتبليغهم عن أي نشاط مشبوه يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

