تدشين الجيل الرابع من جيلي إمجراند رسمياً في السوق السعودي

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية جيلي داخل المملكة العربية السعودية ، عن تدشين الجيل الرابع والجديد من السيارة طراز إمجراند كموديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان .

جيلي إمجراند موديل 2023

واوضح وكيل جيلى بالمملكة العربية السعودية شركة الوعلان ، ان تصميم السيارة إمجراند ياتى وفقاً للبنية المعمارية المعيارية الذكية BMA العالمية الشهيرة، التي تعتبر من أفضل معايير التصميم المتعلقة بالسلامة والمساحة والتكنولوجيا في فئتها .

وقال محمد نبيل الخلاوي نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات والتطوير في شركة الوعلان قائلاً: “يأتي التدشين الرسمي لسيارة إمجراند 2023 بعد أن قطعنا شوطاً طويلاً منذ شهر مايو 2020، عندما شرعت كل من شركة جيلي-الوعلان في إعادة إطلاق ماركة جيلي التجارية في السوق، ومنذ ذلك الحين لم يكن هنالك أي تراجع في مسيرة التقدم والاستمرار، وبفضل الله حققنا نجاحات عده من زيادة في المبيعات والحصة السوقية بالاخص في فئة ال “اس يو في” والفئة المتوسط.

جيلي إمجراند موديل 2023

واضاف كوك جو مدير عام جيلي الشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية: “سعت شركة جيلي في كل جيل من سيارات إمجراند، نحو الاستثمار في جعلها السيارة الأفضل في فئتها بمواصفات ومزايا في غاية الروعة والتطوّر، وبناء على ذلك وعلى مدى العشر سنوات المتتالية الماضية، كانت سيارة إمجراند هي سيارة السيدان الأكثر مبيعاً في الصين حيث تم بيع ما يقارب من 3.40 مليون وحدة منها حتى الآن على مستوى العالم، وتعد منطقة الشرق الأوسط من أوائل الأسواق الخارجية التي تم فيها طرح سيارة إمجراند الجديدة كلياً بعد ظهورها لأول مرة في الصين في العام الماضي، وهو دليل قوي على ثقة شركة جيلي العالية في هذا السوق”.

وتستمد السيارة جيلي إمجراند موديل 2023 ، قوتها من محرك جديد بتوقيت الصمام المتغير المزدوج (DVVT) 1.5 لتر والذي يعمل بالشفط الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج 102 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 142 نيوتن، وهو محرك خفيف الوزن نظراً لتصنيعه بالكامل من سبائك الألومنيوم ويستخدم سلسلة توقيت لسهولة الصيانة وتحقيق عمر أطول، كما أنه مزوّد بناقل حركة بتغير مستمر بـ 8 سرعات (CVT) والذي يوفر تسارعاً أفضل مع الحد الأدنى من اضطرابات التغيير ويتميز بالاستجابة السريعة.

كما تاتى السيارة جيلي إمجراند موديل 2023 ، بأحدث نظام راديتور من شركة جيلي “Energy Pulse” محاط بمصابيح أمامية ومصابيح نهارية تعمل جميعها بتقنية ليد “LED”، كما أنها تحتوي على ميزة التشغيل التلقائي التي تسمح للمصابيح الأمامية بالتشغيل تلقائياً عندما يصبح الجو المحيط بالسيارة مظلماً، وتحتوي المصابيح الخلفية على 190 مصباح “LED”. وتوجد سيارة إمجراند الجديدة كلياً بستة ألوان: أزرق، أزرق داكن، ذهبي، رمادي، أحمر، وأبيض.

جيلي إمجراند موديل 2023

وتضم السيارة جيلي إمجراند موديل 2023 ، مزايا السلامة التي تبطل مفعول الصدمات والتفاعلية مثل نظام منع انغلاق المكابح “ABS” مع نظام التوزيع المتماثل للكبح “EBD”، وبرنامج الاستقرار الإلكتروني، والتحكم في نظام السحب، والتحكم في صعود التلال، ومكابح الانتظار الكهربائية مع الإمساك التلقائي، ووجود ست وسائد هوائية، تتميز سيارة إمجراند بثلاثة رادارات عكسية تعمل بالموجات فوق الصوتية وكاميرا خلفية بزاوية عريضة عالية الوضوح، ونظام مراقبة درجة الحرارة والضغط في الوقت الفعلي ونظام مراقبة ذكية خلفي خاص ينبه السائق بأن يفحص المقاعد الخلفية قبل الخروج من السيارة.