مدرب إيطاليا: مباراة الأرجنتين سينتهي معها مشوار بعض اللاعبين

أكد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، أن مباراة الأرجنتين في السوبر الأوروبي - الأمريكي الجنوبي سينتهي معها مشوار بعض اللاعبين مثل القائد جورجيو كيليني.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع الأرجنتين، غدًا الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" في بطولة السوبر والتي تجمع بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا.

وقال مانشيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأرجنتين: "مباراة الغد سينتهي معها مشوار بعض اللاعبين مثل جورجيو كيليني والذي سيتم تكريمه ولكن لنكن واضحين، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".

وأضاف: "سنضم لاعبين صغارًا في السن ونبدأ في التفكير في المستقبل".

وأكمل: "لقد تمكنا من الفوز باليورو بغض النظر عن العديد من الصعوبات التي واجهناها، ونريد بناء منتخب قادر على التتويج بكأس العالم 2026".

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون في ويمبلي، في مثل هذا الملعب المرموق، والأكثر من ذلك بالنسبة لنا نحن الذين احتفلوا عليه بلقب اليورو، فهو يحمل عواطف ومشاعر عظيمة".

واستكمل: "لا يمكننا أن نطلب من الأندية السماح للاعبين الشباب باللعب، إذا كانوا لا يريدون ذلك ولكننا ننظر للمستقبل".

وكان كيليني أعلن اعتزال اللعب دوليًا وستكون مباراة إيطاليا والأرجنتين آخر لقاء له مع الآزوري والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً.