وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الروسي استعداد المملكة للتدخل لحل أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان لنظيره الروسي سيرجي لافروف أن المملكة العربية السعودية على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له في ديوان وزارة الخارجية في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانيين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وحول الأزمة في أوكرانيا، أكد بن فرحان "على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".