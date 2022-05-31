أخبار الأهلي.. سيدات الطائرة يخسرن بطولة أندية أفريقيا.. وصول بعثة فريق الكرة.. الأحمر قد يشارك فى مونديال الأندية

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

خسر الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد الهزيمة أمام البنك التجاري الكيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي مطار القاهرة بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كشفت تقارير صحيفة مغربية اليوم الثلاثاء، أن فريق النادي الأهلى لكرة القدم سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022 رغم خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية أمام الوداد الرياضي.