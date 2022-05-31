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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. سيدات الطائرة يخسرن بطولة أندية أفريقيا.. وصول بعثة فريق الكرة.. الأحمر قد يشارك فى مونديال الأندية

الاهلي
الاهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

اللقب الثاني خلال 24 ساعة.. الأهلي يخسر بطولة أندية أفريقيا لسيدات الطائرة
 

خسر الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد الهزيمة أمام البنك التجاري الكيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي مطار القاهرة بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رغم خسارة اللقب الافريقي.. تقارير: الأهلى قد يشارك فى كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحيفة مغربية اليوم الثلاثاء، أن فريق النادي الأهلى لكرة القدم سيشارك في بطولة  كأس العالم للأندية 2022 رغم خسارة  لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية أمام الوداد الرياضي.

 

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أخبار الأهلي.. سيدات الطائرة يخسرن بطولة أندية أفريقيا.. وصول بعثة فريق الكرة.. الأحمر قد يشارك فى مونديال الأندية

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