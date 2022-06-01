جامعة المنصورة تستجيب لحالة طفل يعاني من فقدان الشعر |شاهد

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، قصة لطفل يدعى فارس سعيد، يعانى من فقدان الشعر “صلع” ويحتاج لـ العلاج، وكذلك حالة والده عم سعيد الذى يعمل سائق، ويعانى من مشكلات فى الصدر، وخرج على المعاش.

قال الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة، إن جامعة المنصورة تستجيب لحالة الطفل فارس الذى يعانى من الصلع، موضحًا أن الجامعة ستتبنى حالة فارس بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن فارس فى مرحلة المراهقة، وفارس يعانى من فقدان الشعر بالجسم، وليس صلعاً.

ولفت إلى أن تخصصه أنف وأذن، ولكن حالة فارس من الممكن أن يطلق عليها " ثعلبة كاملة" ولكن سيكون هناك فريق كامل سيتولى العلاج.

وكشف أنه سيتم علاج والد فارس، من الأمراض التى يعانى منها، وتحديدًا أمراض الصدر، وأن العلاج لـ عم سعيد والد فارس سيكون بالمجان.

وتابع أن مستشفى الجامعة، فى انتظار فارس وعم سعيد فى تمام الساعة العاشرة، وسيتم علاجهما بالمجان.