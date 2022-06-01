فى ذكرى ميلاده.. ابنة يونس شلبي: أطالب الجميع بالدعاء لـ والدي |فيديو

قالت سارة يونس شلبي، إنها فى ذكرى ميلاد والدها نجم الكوميديا، سعيدة بكل ما قدمه، طوال حياته، موضحة أن والدها كان لديه أشياء كثيرة جميلة لم يرها الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن والدها كان شخصية طيبة، وحنون، وكوميدي جدًا فى الحقيقة.

ولفت إلى أن والدها على الشاشة، مثل الموجود فى البيت، وترحمت على والدها على الهواء، وقالت: "بابا شرف لينا، وربنا يرحمه، وهو فى مكانة أحسن عند الله".

وتابعت سعيدة بأن الجميع يتذكر والدي، وسعيدة بعرض أعمال والدى فى الأعياد.

وطالبت من المواطنين بالكامل بالدعاء لـ والدها الراحل بالرحمة والمغفرة.