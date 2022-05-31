عيد عبد الملك: صلاح أظهر شخصية قيادية بالمنتخب..وحسن شحاتة لم يُفرق بين المحترفين والمحليين.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن محمد صلاح أثبت أنه يستحق قيادة منتخب مصر، مشيرًا إلى مواجهته للجماهير في كأس الأمم الإفريقية، من خلال مطالباتهم بالالتفاف حول المنتخب، ونسيان الانتمائات الخاصة بألوان قمصان الأندية التي يشجعونها.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، زاملت محمد صلاح في منتخب مصر، وكان من الواضح جدًا أن شخصيته وعقليته مميزة ونادرة بين اللاعبين المصريين، وتوقعت له النجاح في مسيرته.

وعن ولاية حسن شحاته لمنتخب مصر، استرجع عبد الملك ذكريات تواجده داخل المنتخب تحت ولايته، قائلًا:" انضممت للمنتخب بالصدفة، وحسن شحاتة كان يضم من يستحق ارتداء قميص المنتخب وفقًا لمعيار الأداء فقط، دون النظر لألوان الأندية.

وأتم عبد الملك، حسن شحاتة كان يعامل اللاعبين المحترفين مثل عمرو زكي ومحمد زيدان وأحمد حسن، مثل المحليين ولم نشعر أبدًا بتفرقه بيننا.