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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لومش عارف تبطل .. طرق سهلة للإقلاع عن التدخين

التدخين
التدخين

يعد الإقلاع عن التدخين من أصعب الأشياء التى لا يستطيع الكثير من الأشخاص فعلها بسبب إدمان المخ لمادة النيكوتين وعدم القدرة على مقاومة ضغوط الحياة.

نعرض لكم طرق سهلة تساعد فى الإقلاع عن التدخين وذلك وفقا لما ذكره موقع “mayoclinic ”.

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العلاج ببدائل النيكوتين
يمكنك شراء لصقات النيكوتين والعلكة وأقراص الاستحلاب بدون وصفة طبية وأدوية الإقلاع عن التدخين التي لا تتطلب وصفة طبية مثل البوبروبيون “ويلبوترين إس آر ، والفارينيكلين، ويلبوترين إكس إل ، وغيرهما” ولم تثبت السجائر الإلكترونية أنها أكثر أمانًا أو فعالية من الأدوية البديلة للنيكوتين في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.

تجنب المحفزات
الحوافز والدوافع النفسية هى أحد الأسباب الرئيسية للإقدام على التدخين على التبغ سواء كانت الأوقات التى تتعرض فيها للتوتر  والضغط الشدشد أو البيئة التى تشجعك على التدخين مثل الحفلات أو الحانات

لا تهيئ نفسك لانتكاسة التدخين

 إذا كنت تدخن عادةً أثناء التحدث على الهاتف فاحتفظ بقلم وورقة بالقرب منك لتظل مشغولاً بالعبث بهما بدلاً من التدخين.

التأخير
إذا كنت تشعر أنك ستستسلم للرغبة فى التدخين فأخبر نفسك أنه يجب عليك أولاً الانتظار لمدة 10 دقائق أخرى ثم افعل شيئًا لإلهاء نفسك خلال تلك الفترة وحاول الذهاب إلى منطقة عامة خالية من التدخين. قد تكون هذه الحيل البسيطة كافية لتخطي رغبتك في تعاطي التبغ.

مضغ شيئا أخر
اشغل فمك بشيئًا اخر لتفعله لمقاومة اشتهاء التبغ مثل مضغ طعام صحى كالجزر والمكسرات واللب أو تناول علكة خالية من السكر أو حلوى صلبة

لا تقل واحدة فقط

فى بعض الاوقات لا تستطيع المقاومة وقد تميل إلى تدخين سيجارة واحدة فقط لإشباع الرغبة الشديدة في التبغ ولكن لا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكنك التوقف عند هذا الحد.

الحصول على البدنية
يساعد النشاط البدني في صرف انتباهك عن الرغبة الشديدة في التدخين حتى وان كانت صعود درج أو الخروج للنزهة .

جرب تقنيات الاسترخاء
 التدخين هو طريقة البعض للتعامل مع التوتر لذا تكون مقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ أمرًا مرهقًا في حد ذاته وتستطيع تجربة طرق الاسترخاء مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات أو اليوجا أو التخيل أو التدليك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة للتغلب على كل هذا .

دعم الاهل 
تواصل مع أحد أفراد العائلة أو صديق أو أحد أعضاء مجموعة الدعم للمساعدة في جهودك لمقاومة الرغبة الشديدة في تدخين السجائر او الشيشة 

ذكر نفسك بمزايا الإقلاع
اكتب فى ورقة وضعها أمامك ودون فيها لماذا تريد الإقلاع عن التدخين ومقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ، وقد تشمل هذه الأسباب: الشعور بتحسن والحصول على صحة أفضل وإعفاء أحبائك من التدخين السلبي وتوفير المال.

التدخين الاقلاع عن التدخين السجائر الالكترونية بدائل النيكوتين النيكوتين ​​​​​​​health

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