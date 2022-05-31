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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: شخصية صلاح لم تتغير بعد النجومية.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن شخصية محمد صلاح لم تتغير عما كان عليه كلاعب، بعد النجومية الكبيرة التي وصل لها والإنجازات التي يحققها في رحلته الاحترافية.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، لا أفهم سبب الهجوم المتكرر على محمد صلاح، والحديث عن تغير شخصيته بعد النجومية، لا أساس له من الصحة نهائيًا.

وأوضح، أن صلاح دائمًا ما يساعد زملاءه على التطور ويقدم النصائح لهم، ولا يتعالى عليهم نهائيًا، مضيفا: “عندما كنت مدربًا بمنتخب مصر، شاهدت تعامله بتواضع شديد مع زملائه وانخراطه وسطهم”.

واختتم سيد معوض، أن رحلة محمد صلاح مُلهمة للكثيرين وعلى اللاعبين الجدد التعلم من هذه القصة العظيمة، ومحاولة الوصول إلى ما حققه صلاح مستقبلًا.

منتخب مصر محمد صلاح سيد معوض نجم الأهلي محمد شبانة

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