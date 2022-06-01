شبراملس أشهر قرية تزرع وتصدر الكتان.. تفاصيل

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، تقرير فيديو عن مراحل تصنيع الكتان، موضحًا أن قرية شيراملس بالغربية، هى الأشهر فى صناعة الكتان بالشرق الأوسط.



وتابع أن الكتان يستخدم فى أشياء كثيرة، تبدا بالزيت، و صناعة الملابس، و الأدوية، واشياء كثيرة.



قال أحد المواطنين خلال التقرير، إن الكتان عبارة عن بذور، ويتم زراعتها، وبعد ذلك تتم عملية الدريس، وبعد ذلك يتم وضعة فى المعاطن، موضحًا أن الكتان يوضع 10 أيام لـ 15 يومًا فى المعاطن وهو ما يجعل الكتان يظهر.



وأضاف خلال برنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه بعد ذلك يتم وضعه فى المفارش، لمدة 10 أيام، وبعد ذلك يتم استخراج الكتان.



ولفت إلى أن زراعة الكتان يكون من بداية شهر 10 حتى 20-11، ويتم الحصاد فى شهر 4، ويحتاج أرض معينة.



