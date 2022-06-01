عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل عدوي: الرعاية الصحية لإفريقيا في بؤرة اهتمام مصر

عادل عدوي
عادل عدوي

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق  ؛ إن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي هو الأول والأكبر ؛ مضيفا أن مصر تبوئت رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميق العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات .

أضاف عادل العدوي خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛  أن المجال الطبي مهدور حقه في القارة الإفريقية خاصة بعد حدوث الجائحة فتأثرت القطاعات الطبية سلبيا على مستوى العالم كله .

أوضح وزير الصحة الأسبق أن أولويات أجندة التعاون  المصري الأفريقي الإهتمام بالرعاية الصحية ووضعها في بؤرة الإهتمام  وتوقفت الأنشطة الصحيه في العامين الماضيه بسبب الجائحة ثم تم تنسيق عقد المؤتمر والمعرض الطبي من 7:5 يونيو وذلك بسبب أن إنتماء مصر لإفريقيا راسخ عبر الزمن .

أشار العدوي إلى أن الشراكة بين مصر وأفريقيا أكبر من الحدود والتشابه الديمغرافي لكن تسعى مصر مع الدول الإفريقية تتطلع لمستقبل كبير وتحقيق أمال كبيرة  وسعى مصر لحل مشاكل النظم الصحية في القارة الإفريقية من خلال المشاركة في الرأي .

نوه العدوي إلى أن عانت بعض الدول الإفريقية للحصول على حصتها من الأمصال والتطعيمات وكان إلزاما على  الدوله المصرية أن تضع خريطة الطريق المستقبل فيما يخص مجال الرعاية الصحية  ؛ مضيفا أن المعرض به كافة التجهيزات الطبية وتنظمه هيئة الشراء الموحد وكافه شركات القطاع الدوائي العالمي والمصري  ؛ كما أكد العدوي أن المبادرات الصحية المصرية نريد أن ننقلها للقارة الإفريقية  مع توفير الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام للقارة الإفريقية وستكون الوكاله الإفريقية للدواء في مصر .

وتابع العدوي أن وزارة الخارجية ستقوم بعمل قوافل طبية للبلدان الإفريقية مع وجود معارض دوائية على هامش هذه القوافل مع عمل مبادرة للقضاء على روماتيزم القلب للأطفال في البلدان الإفريقية  ؛ مضيفا أن في هذا المؤتمر ستقام جلسات مخصصة لإنشاء مراكز بحثية تشترك فيها مصر مع الأشقاء في إفريقيا .
 

وزير الصحة المعرض الطبي الأفريقي عادل عدوي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

مساعد كيروش: الفشل في التأهل لكأس العالم سبب رحيلنا

هل تستحق المرأة قائمة المنقولات إذا لم تكتب لها؟.. حكم الشرع

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك من أكبر 5 دوريات بالعالم

بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم

فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ