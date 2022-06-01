عادل عدوي: الرعاية الصحية لإفريقيا في بؤرة اهتمام مصر

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ؛ إن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي هو الأول والأكبر ؛ مضيفا أن مصر تبوئت رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميق العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات .

أضاف عادل العدوي خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن المجال الطبي مهدور حقه في القارة الإفريقية خاصة بعد حدوث الجائحة فتأثرت القطاعات الطبية سلبيا على مستوى العالم كله .

أوضح وزير الصحة الأسبق أن أولويات أجندة التعاون المصري الأفريقي الإهتمام بالرعاية الصحية ووضعها في بؤرة الإهتمام وتوقفت الأنشطة الصحيه في العامين الماضيه بسبب الجائحة ثم تم تنسيق عقد المؤتمر والمعرض الطبي من 7:5 يونيو وذلك بسبب أن إنتماء مصر لإفريقيا راسخ عبر الزمن .

أشار العدوي إلى أن الشراكة بين مصر وأفريقيا أكبر من الحدود والتشابه الديمغرافي لكن تسعى مصر مع الدول الإفريقية تتطلع لمستقبل كبير وتحقيق أمال كبيرة وسعى مصر لحل مشاكل النظم الصحية في القارة الإفريقية من خلال المشاركة في الرأي .

نوه العدوي إلى أن عانت بعض الدول الإفريقية للحصول على حصتها من الأمصال والتطعيمات وكان إلزاما على الدوله المصرية أن تضع خريطة الطريق المستقبل فيما يخص مجال الرعاية الصحية ؛ مضيفا أن المعرض به كافة التجهيزات الطبية وتنظمه هيئة الشراء الموحد وكافه شركات القطاع الدوائي العالمي والمصري ؛ كما أكد العدوي أن المبادرات الصحية المصرية نريد أن ننقلها للقارة الإفريقية مع توفير الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام للقارة الإفريقية وستكون الوكاله الإفريقية للدواء في مصر .

وتابع العدوي أن وزارة الخارجية ستقوم بعمل قوافل طبية للبلدان الإفريقية مع وجود معارض دوائية على هامش هذه القوافل مع عمل مبادرة للقضاء على روماتيزم القلب للأطفال في البلدان الإفريقية ؛ مضيفا أن في هذا المؤتمر ستقام جلسات مخصصة لإنشاء مراكز بحثية تشترك فيها مصر مع الأشقاء في إفريقيا .

