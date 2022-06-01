تبدأ من 82500 جنيه.. هشام أمين يكشف أسعار الحج هذا الموسم|فيديو

قال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هذا الموسم استثنائي، إذ أنّ الأعداد أقل من المواسم السابقة التي كان يقدر فيها عدد الحجاج بنحو مليوني ونصف المليون شخص، ولكن هذا الموسم سيشهد 40% من هذا العدد، وسيكون عدد الحجاج نحو مليون شخص.

وأضاف هشام أمين في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "سيتم اتخاذ إجراءات صحية كثيرة، حيث يجب الحصول على لقاحات كورونا مع وجود شهادة تطعيم وعمل فحص صحي من مستشفى حكومي حتى يحصل المواطن على التأشيرة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنّ بعثة من وزارة السياحة ستكون موجودة أثناء الحج لمتابعة كل الإجراءات والحجاج بجميع تحركاتهم، والذين وقع عليهم الاختيار، يجب أن تُحول المبالغ المالية الخاصة بجدية الحجز إلى شركة السياحة التي تعاقدوا معها مع التقدم بالأوراق المطلوبة.

أسماء الذين أُستبعدوا من قرعة الحج

وأكمل هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: "من لم يكن الحج من نصيبه هذا العام، سيسترد مقدم جدية الحظ بموجب الرقم الرقمي من بنك مصر، وسنعلن قريبا عن موعد إمكانية استرداد المبالغ المقدمة للأشخاص الذين أُستبعدوا من قرعة الحج"، لافتًا إلى أنّ أسعار الحج تتراوح بين 157 ألف جنيه إلى 177 ألف جنيه دون تذكرة الطائرة للحج 5 نجوم، وبالنسبة للحج الاقتصادي فإن هناك 3 مستويات وهي 82500 جنيه و87500 جنيه و92500 جنيه.