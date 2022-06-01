بعد فضحهما على فيسبوك.. ضبط مسلحين سرقا سيارة سيدة بالإكراه

كشف رجال الأمن ملابسات واقعة سرقة سيارة و2 هاتف محمول من سيدة بالإكراه في القاهرة، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لتعرض شقيقتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، لقيام شخصين بإشهار سلاح أبيض وسرقة السيارة الخاصة بها و2 هاتف محمول بالإكراه، وذلك أثناء خروجها من أحد المولات بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض "سكين حديدى" المستخدم فى الواقعة، وسيارة "المُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع الهاتفين لعميلهما "سيئ النية"، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.