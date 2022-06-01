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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنباء عن عودته لليوفنتوس.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوجبا

صدى البلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميًا، منذ قليل عن رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوفه عقب انتهاء عقده.

وينتهي تعاقد الدولي الفرنسي في أولد ترافورد، بنهاية يونيو الجاري، ولم يتوصل لأي اتفاق بشأن التجديد، ليرحل مجانًا عن مسرح الأحلام.

وانضم بوجبا، إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2016، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، بعد رحيله عن أولد ترافورد بـ4 أعوام.

وأصدر مانشستر يونايتد، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن بوجبا سيغادر الفريق في الصيف الجاري، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وارتبط اسم بوجبا في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس؛ حيث أكدت العديد من التقارير الإيطالية، أن البيانكونيري قدم له عرضًا وينتظر رده.

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