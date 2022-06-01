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رئيس التحرير
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ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

تفاصيل معاناة قاتلة
تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

شيع آلاف المواطنين من أهالى قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة جثامين أطفال الجنة أحمد محمد 10 أعوام وأنس ٥ أعوام وسمية ٦ شهور والذين قتلتهم والدتهم بدم بارد وسط بكاء وعويل وصراخ من الأهل والمشيعين.

خرجت الجثامين من مسجد القرية فى مشهد جنائزى مؤلم ومبكى.

ودعا والد أطفال الدقهلية  الثلاثة الذين راحوا ضحية قيام والدتهم بذبحهم داخل منزلهم بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،لزوجته بأن يمن الله عليها بالشفاء و يغفر لها ويرحمها مؤكدا أنها كانت  تحب  أبناءه. 

وقال الأب عبر مكبر الصوت داخل المسجد الكبير بالقرية "اللهم أرحم أولادي أحمد وأنس وسميه، ادعوا لهم  وأن يشفي الله والدتهم، والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما علمت أحدا أحرص منها على أولادي ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون اللهم اغفر لهم وارحمهم".
 

وكانت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية  جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا الحادث المأساوي على يد والدتهم التى تخلصت منهم ذبحا ومحاولة انتحارها اسفل جرار زراعى .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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