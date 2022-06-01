عنده ولد في السر.. تفاصيل جديدة في البحث عن وريث لسمير صبري

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان سمير صبرى، عقب رحيله حول إنجابه ولدا وهو الأمر الذى كان حديث الوسط الفنى خلال الفترة القليلة الماضية ، حيث شكك البعض فى هذا الأمر وتحديدا الناقد طارق الشناوى، الذى أكد على أن سمير صبرى لم ينجب ، بينما خرج محمد عشوب يفجر مفاجأة أخرى ، حيث أكد أن سمير صبرى لديه طفل من فنانة مشهورة.

ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة حول أزمة إنجاب سمير صبرى من عدمها.

فجر الناقد السينمائى طارق الشناوى، مفاجأة فى تصريحات تليفزيونية أمس عن الفنان الراحل سمير صبرى، مؤكدا أن كل ما يتردد بشان ابن سمير صبري أمر غير حقيقى.

واستند طارق الشناوى ، فى حديثه عن الوصية التى كتباها الفنان الراحل سمير صبرى، والتى أوصى فيها بأن ميراثه يذهب إلى أولاد شقيقته وهو الأمر الذى يؤكد عدم وجود ابن له، وحتى وإن كان هذا أمر حقيقى فكان سيذكره فى الوصية التى كتبها.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو