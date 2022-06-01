عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قالت شركة النفط والغاز النمساوية العملاقة “أو.إم.في”، اليوم الأربعاء، إن مدفوعاتها مقابل الغاز الروسي بموجب آلية تسوية الروبل الجديدة كانت ناجحة.

وقال احد ممثلي شركة “أو.إم.في”: “لقد دفعنا في مايو وفقًا لطريقة الدفع الجديدة، لم تكن هناك مشاكل على الإطلاق”.

وفي مارس، حددت موسكو شروط سداد جديدة لإمدادات الغاز للدول “غير الصديقة” التي فرضت مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا. 

وتتطلب الشروط من المشترين فتح حسابين في بنك جازبروم، أحدهما بالروبل والآخر بالعملة الأجنبية، حيث يمكن للمشتري إيداع العملة التي يختارها في حسابه بالعملة الأجنبية ويقوم البنك الروسي تلقائيًا بتحويل العملة إلى روبل، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى حساب الروبل للدفع إلى شركة جازبروم.

روسيا: تعاون وثيق مع الإمارات في أوبك+ لضمان استقرار أسعار الطاقة

أوكرانيا.. روسيا تستعد لضم خيرسون وزابوريجيا إلى أراضيها

ورفضت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك هولندا وبولندا وفنلندا، وكذلك بعض الشركات في الدنمارك وألمانيا، الامتثال وقطعت إمداداتها من الغاز. 

ووافق آخرون ، مثل MVM في المجر، و RWE في ألمانيا، و Uniper على الدفع بموجب المخطط الجديد. 

وقالت “أو.إم.في” النمساوية، في وقت سابق، إن “عملية الدفع لا تنتهك العقوبات”.

وفي أبريل  قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على استبدال تدفقات الغاز الروسي على المدى القصير. 

وفي الشهر الماضي، حذر اتحاد الصناعات النمساوية من أنه إذا توقف تدفق الغاز الروسي، فإن حوالي 300 ألف وظيفة في النمسا ستكون تحت التهديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

روسيا: تعاون وثيق مع الإمارات في أوبك+ لضمان استقرار أسعار الطاقة

أوكرانيا.. روسيا تستعد لضم خيرسون وزابوريجيا إلى أراضيها

بعد فضيحة بارتي جيت.. رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاستقالة

قوات الإحتلال تعتدي على مشيعي جثمان الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة.. فيديو

في 30 دولة.. الصحة العالمية: رصد أكثر من 550 إصابة بجدري القرود

روسيا: الولايات المتحدة تضيف الوقود إلى النار بإمداد أوكرانيا بالصواريخ

الأمم المتحدة تعلن تقدم محادثات تصدير القمح والحبوب من موانئ أوكرانيا

بسبب قضايا فساد.. إحالة الرئيس الموريتاني السابق للمحاكمة

ترشيحاتنا

انتخابات مزورة وتضخم هائل.. ترامب: أمريكا ذاهبة إلى الجحيم

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل خيسي لينجارد عن صفوف الفريق

بنسبة نجاح 76,8% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الجيش الروسي يتقدم في سيفيرودونتسك .. وأوكرانيا: الوضع صعب للغاية

بسعر 47125 جنيهاً للمتر..طرح أراضى للتخصيص الفوري بالقاهرة الجديدة

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

كلمات مبكية.. ماذا قال والد أطفال الدقهلية الثلاثة ورسالة خاصة للأم.. فيديوجراف

عنده ولد في السر.. تفاصيل جديدة في البحث عن وريث لسمير صبري

عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: بحب أشتغل وأجتهد وأطور من نفسي

ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ