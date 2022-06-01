الكشف عن الشركة المصنعة للجيل الثاني من معالجات جوجل Tensor

أطلقت شركة جوجل Google، خلال العام الماضي، أول معالج لهواتفها المحمولة على الإطلاق، والمعروف باسم تينسور Tensor، والذي زودت به سلسلة هواتف Google Pixel 6، كمنافس قوى لمعالج نظيرتها الأمريكية كوالكوم Snapdragon 888، إلا أنها تتمتع ببعض المزايا المميزة التي جعلتها مفيدة جدا عندما يتعلق الأمر بالتعلم الآلي ومزايا الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، كشفت تقارير جديدة عن الشركة المصنعة للجيل الثاني من معالجات تينسور "Tensor 2"، والتي من المقرر أن تزود بها جوجل سلسلة هواتفها القادمة Google Pixel 7.

معالج Tensor 2 المتطور سيخفض تكلفة هواتف جوجل Pixel 7

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "DDaily" الكوري، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بدأت في إنتاج شريحة Tensor من الجيل الثاني، وفقا لمعيارية تصنيع تصل إلى 4 نانومتر.

ويشار إلى أن عملاقة التقنية المصنعة لهواتف جلاكسي الشهيرة، قامت بتطوير أول شريحة من معالجات Tensor، بدقة عملية 5 نانومتر، ولكن مع تطوير جيل جديد بمعمارية 4 نانومتر، يمكن أن يكون المعالج القادم Tensor 2 أقوى بشكل ملحوظ من سابقه.

وستستخدم معالجات جوجل، تقنية جديدة يطلَق عليها اسم PLP، وهي تقنية ستعمل على تقليل الحواف المهملة في المعالجات، لتقليل التكلفة وتحسين الأداء والسرعة، وتقليص مساحة المعالجات مما يقلل سمك هواتف بكسل المستقبلية، كما ستعمل تلك التقنية على تحسين عمر البطارية، وتقليل الانبعاث الحراري الصادر منها، مما سيزيد كفاءة إنتاج وحدة المعالجة المركزية بدون التأثير على أدائها.

وذلك يعني، أن سلسلة Pixel 7، ستنطلق بتكلفة أقل من هواتف الشركة السابقة "بكسل 6"، كما من المتوقع أن تزود جوجل تشكيلتها القادمة بمعالج Tensor 2 المتطور، والإعلان عنها خلال الخريف المقبل، حيث تشير التسريبات إلى أنها ستنطلق في وقت ما في شهر أكتوبر المقبل.

