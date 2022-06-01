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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الامارات تسجل 4 إصابات جديدة بـ جدري القرود

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية  تسجيل 4 حالات جديدة بالدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وتؤكد الوزارة أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19"، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان للآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وتوصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وتطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

كما تدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

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