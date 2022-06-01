نجاح أغنية بلالين متوقع.. الموزع أحمد خليل: العمل مع محمد رمضان متعة

قال الموزع أحمد خليل أحمد، إن العمل مع النجم محمد رمضان بمثابة "المتعة" نظراً لحالة التفاهم التى تجمعهما فى تقديم الأغنيات سوياً، مشيراً إلى إن النجاح الكبير لأغنية "بلالين" كان متوقعاً خاصة وإن أفكار محمد رمضان دائماً تكون جديدة لجمهوره وتم تصوير الأغنية بشكل احترافى ساعد على نجاح الأغنية وانتشارها الكبير والدليل المشاهدات التى تم تحقيقها حتى الآن عبر موقع "يوتيوب".

وأكد الموزع أحمد خليل، أنه تعاون من قبل مع محمد رمضان فى أكثر من أغنية مثل "باي باي ثانوية" و"عاملين جامدين" التى شاركت فيها دينا الشربيني بالغناء، وأن أى أغنية يقدمها مع النجم الكبير يكون النجاح فيها مضمون نظراً لشعبيته الكبيرة ونجاحه فى تقديم لون غنائى مميز له، وان تلك الأغنيات شارك معه فى التوزيع شاندى ويفز، أما كاتب الكلمات فهو إسلام شاندى.

واختتم أحمد خليل حديثه، بأنه الفترة المقبلة يُحضر لأكثر من عمل غنائى مع أكثر من فنان مثل المطرب الشعبى أحمد شيبه، والتى يعد الجمهور بأنها ستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

محمد رمضان يروج لـ نمبر وان

كما أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد نمبر وان ، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.

أحدث أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل المشوار، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني.

أبطال مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

ملخص أحداث مسلسل المشوار

وتدور قصة مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.