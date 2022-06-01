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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لصدى البلد..

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة تنفيذ تعديلات مرورية بطريق السويس الصحراوي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، بداية من قرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وحتى قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لبحث شكوي مواطني الإسماعيلية من عدم وجود عدد كافي من فتحات الدوران للخلف بالطريق، مما يتسبب في كثير من الحوادث علي الطريق.


وكان موقع صدى البلد، قد نشر استغاثات هالي القري الواقعة علي طول الطريق، ومطالبهم، بعد الواقعة المؤسفة التي وقعت قبل أيام، وراح ضحيتها ٧ أشخاص تفحمت جثامينهم في حادث مأساوي مريع. 

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جاء ذلك بحضور سامى سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، ورمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، واللواء محمد البنا رئيس مركز ومدينة فايد، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ، وممثل الهيئة القومية للطرق والنقل، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 


وخلال الجولة، قام نائب المحافظ ومرافقوه، بمعاينة الطريق علي الطبيعة، لبحث ودراسة انشاء عدد من نقاط الدوران للخلف، بالقرب من مداخل القري للحفاظ على حياة المواطنين، ومنع تكرار حوادث السير علي الطريق.


حيث سيتم بحث ودراسة انشاء نقاط دوران للخلف بالقرب من مدخل قرية ابوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، ومدخل قرية السعدية، وبالقرب من مستشفى فايد العام بمدينة فايد، ومنطقة قمة فايد، ومدخل قرية فنارة.


ووجه " عصام" مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بالتعاون مع استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، بالنزول غدا لدراسة انسب الأماكن المقترحة لإنشاء نقاط الدوران للخلف بالطريق، واختيار الحلول الأنسب للحفاظ على حياة المواطنين، وسهولة تحركهم بين مراكز ومدن المحافظة المختلفة. 


وفي ختام جولته التفقدية أكد نائب المحافظ، علي التواصل مع وزارة الطرق والنقل، لإنشاء عدد من كباري المشاة امام المناطق السكنية الواقعة على الطريق، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة المرور، علي ان يتم خلاله الفترة القادمة تنسيق أماكن انشائها واعدادها.

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