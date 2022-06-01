بـ معايير عالمية .. المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا يشهد نقلة نوعية

قام الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا وأعضاء مجلس الجامعة بجولة تفقدية للمستشفى الجامعي الثلاثي الأجنحة الجديد وملحقه للعمليات للوقوف على آخر المستجدات والتطور الكبير والنقلة النوعية التي ستحدثها المستشفى بدخولها الخدمة، وتوفيرها حالة من التكامل الطبي بين المستشفيات الجامعية، لتقديم أحدث الخدمات العلاجية للمرضي بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وتم خلال الجولة استعراض مكونات مجمع العمليات والعناية المركزة بجوار مدخل الجامعة الرئيسي، وكذلك على المستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة المكون من 9 أدوار متكررة بطاقة استيعابية 320 سريراً، ويضم عيادات خارجية وغرف عمليات صغرى، وغرف تخدير وتجهيز عمليات وغرف إقامة للمرضي بالأدوار المتكررة من الثالث وحتي الأخير.

بالإضافة لفصول دراسية وغرف أطباء، إلي جانب مبني العمليات والعناية المركزة ويحتوي على 6 غرف عمليات كبرى، و3 غرف لجراحة المناظير، و4 عنابر عناية مركزة بطاقة 35 سريرًا، وغرف إفاقة بطاقة 13 سريرًا ، وغرف تعقيم مركزي، وقاعات للسمينار، إلى جانب 5 مباني خدمية ملحقة تضم مبني العيادات الخارجية ومبني الكهرباء والغلايات والغازات الطبية وخزان الحريق ومبني الشيلرات، إلي جانب الكوبري الرابط بين المبني الثلاثي ومجمع العمليات.