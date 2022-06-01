عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إيطاليا في كأس الأبطال

ميسي
ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا في كأس الأبطال

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط : رودريجو دي باول - جايدو رودريجيز - ليونيل ميسي - باولو ديبالا - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك من الاتحاديين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بعد فوز إيطاليا والأرجنتين بـ يورو 2020 وكوبا أمريكا على الترتيب.

ليونيل ميسي كوبا أمريكا يورو 2020 ميسي الأرجنتين إيطاليا منتخب الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

موضوعات متعلقة

محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليج عن رابطة اللاعبين المحترفين

تقرير: بيكيه يخون شاكيرا.. والمغنية العالمية تطلب الانفصال

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل خيسي لينجارد عن صفوف الفريق

الحسم اقترب.. تقارير: تشواميني ينتقل لـ ريال مدريد خلال ساعات

ليفربول يطلب من مشجعيه وصف أحداث العنف خارج ملعب نهائي دوري الأبطال

رومان سايس يعلن رحيله عن ولفرهامبتون الإنجليزي

ديديه ديشامب يغادر معسكر منتخب فرنسا بعد وفاة والده

توتنهام يتعاقد مع بيريسيتش قادمًا من إنتر.. رسميًا

ترشيحاتنا

التليفزيون الروسي الرسمي يلمح إلى بداية الحرب العالمية الثالثة واقتراب غزو بولندا

FBI: قراصنة مدعومون من إيران شنوا هجمات على مستشفى أطفال في بوسطن

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

كيليني يقود تشكيل إيطاليا أمام الأرجنتين في كأس الأبطال

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

ليبيا تفوز على بوتسوانا بهدف في تصفيات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

كلمات مبكية.. ماذا قال والد أطفال الدقهلية الثلاثة ورسالة خاصة للأم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ