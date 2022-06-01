ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إيطاليا في كأس الأبطال

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا في كأس الأبطال

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط : رودريجو دي باول - جايدو رودريجيز - ليونيل ميسي - باولو ديبالا - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك من الاتحاديين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بعد فوز إيطاليا والأرجنتين بـ يورو 2020 وكوبا أمريكا على الترتيب.