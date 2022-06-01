الثوم وزيت الزيتون لعلاج صديد الأذن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج صديد الأذن .

وجاء بالمنصورة أن علاج صديد الأذن يكون بالثوم وزيت الزيتون

الثوم :-

تتجلى فوائدُ الثوم للأذنِ بخصائصه المضادّة للالتهابات، إلى جانب كونِه مسكّناً جيّداً للألم، ومطهّراً للبكتيريا والفطريات، والجراثيم؛ لذايُنصح بتناوله بأيِّ شكلٍ من الأشكال سواءً بإضافته إلى الطعام وطهيه، أو بأكله نيئاً، أو مع الخبز.

كيفية استخدام الثوم للأذن ويكون ذلك من خلال وضع فصّ ثوم صغير مُقشّر داخلَ الأذن ليلةً كاملة، وإزالته صبيحةَ اليوم التالي، مع التأكّدمن تثبيته جيّداً لعدم انزلاقه داخلَ الأذن.

صنع زيت الثوم، من خلال طبخ ثلاثة فصوص من الثوم في ملعقتين متوسّطتيْن من زيت السمسم حتى تتحوّلَ إلى اللون الأسود، وتصفيةالمحلول مباشرة، واستخدامه وهو دافئ عن طريق وضع أربع قطرات منه في الأذن المصابة. غلي ثلاثة فصوص من الثوم في كميّة صغيرةمن الماء لمدّة خمس دقائق، ثمّ سحقها وإضافة القليل من الملح إليها، ووضع المعجون المتكوّن في قطعة صغيرة ونظيفة من القماش، ووضعهاعلى الأذن المصابة، لمدة لا تقل عن الساعة حتى يخفّ الألم. تناول ثلاثة فصوص من الثوم النيئة يوميّاً.

. زيت الزيتون :-

حيث إنّ زيت الزيتون الدافئ يذيب كمية كبيرة من الشمع المتراكم في الأذن, علاج الالتهابات الحادة التي تتعرض لها الأذن، كما أنهيساهم في تشحيم الأذن للتخلص من الجفاف.

طريقة وضع زيت الزيتون في الأذن تسخين كمية قليلة من زيت الزيتون في وعاء كبير على حرارة متوسطة. وضع الزيت داخل الأذنالمتضررة، مع التدليك بلطف شديد لمدة دقيقتين تقريباً باستخدام أطراف الأصابع.



تركه لمدة لا تقل عن دقيقة إلى أن يجف، وذلك لتقليل السائل الخارج من الأذن بشكل تدريجي. غسل الأذن بالماء، مع استخدام هذا العلاجمرة أسبوعياً، للحصول على نتيجة فعالة يظهر مفعولها خلال أيام قليلة.