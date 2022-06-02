باكستان ترسل وفدا إلى أفغانستان لتمديد الهدنة مع طالبان

كشف مسؤولان أمنيان إن الحكومة الباكستانية أرسلت أمس الأربعاء وفدا يتكون من 50 عضوا إلى كابل للتفاوض على تمديد الهدنة مع حركة طالبان الباكستانية التي انتهت هذا الأسبوع.

والمحادثات بين الجانبين التي أدت إلى وقف إطلاق النار في الماضي توسطت فيها حركة طالبان في أفغانستان.

يأتي هذا التطور بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير أول أمس الثلاثاء. واستمرت هدنة مماثلة بين حركة طالبان باكستان وباكستان، بوساطة حركة طالبان الأفغانية في نوفمبر الماضي، لمدة شهر.

ومع ذلك، لم يمهد أي من اتفاقيات وقف إطلاق النار الطريق أمام اتفاقية سلام أكثر ديمومة.

كما التزم الجانبان الصمت حيال المحادثات السابقة في كابل، والنقاط الخلافية بينهما وكذلك بشأن فرص تمديد وقف إطلاق النار الأخير.

وكانت حركة طالبان باكستان وراء العديد من الهجمات في البلاد على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وقد ناضلت منذ فترة طويلة من أجل تطبيق أكثر صرامة للقوانين الإسلامية في باكستان، والإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى الحكومة وتقليص الوجود العسكري الباكستاني في مناطق القبائل.