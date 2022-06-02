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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

صدى البلد

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها الراحل في ذكري ميلادة  بكلمات مؤثرة و نشرت صورة تجمعها بة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت رانيا محمود ياسين  علي الصورة قائلة : حبيبي بابي عيدك في جنه اكيد احسن 💔 يوم عيد ميلادك كان بيقي احلي يوم دلوقتي بقي بيعدي علينا صعب اوي و بوجع وفقد وألم كبير اوي وحشتنا اووي اووي يارب ينور قبرك ويسعدك في الجنه ونعيمها تبقي في الفردوس الاعلي يارب عيدك في جنات النعيم يا حبيبي💔

رانيا محمود ياسين تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

فركش.. رانيا محمود ياسين: انتهيت من تصوير دوري في مسلسل انحراف

يذكر ان نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

 

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

 

وتابعت رانيا محمود ياسين :" كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الطرابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".


ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في إطار الدراما التشويقية المليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

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