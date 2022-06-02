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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد خالد صالح يستمتع بالألعاب المائية أثناء قضاء عطلته الصيفية.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان، أحمد خالد صالح جمهوره، بأحدث ظهور له، ونشر مجموعة صور جديدة عبر صفحت الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهر أحمد خالد صالح و يستمتع بالألعاب المائية أثناء عطلته الصيفية، وكتب معلقا من خلال صوره:"دا ايرون مان و اخواته الي بيطشيروا دول طلعوا بينبسطوا اوي يا اخي".
 

في سياق أخر،نفت الفنانة هنادي مهنا انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بعدما تساءل الجمهور عن سبب عدم ظهورهما سويا وتوقعوا أنهما انفصلا.

وتساءلت متابعة  "فين أحمد"، وهل تم الانفصال، وردت هنادي بفيديو لأحمد وهو يقضي الأجازة برفقتها في جزر المالديف وعلقت "مش فاضي" .

وكان الفنان أحمد خالد صالح،أحيا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، في أبريل الماضي.

الممثل أحمد خالد صالح الفنان احمد خالد صالح احمد خالد صالح

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