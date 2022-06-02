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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

جريمة عروس أبو النمرس..
جريمة عروس أبو النمرس.. قتل وخيانة زوجية

جريمة عروس أبو النمرس .. إحدى حوادث القتل المقترن بالخيانة الزوجية، فرغم أن الزواج هو حلم كل الشباب والفتيات، لقضاء الحياة مع من تحب، وتكوين أسرة، لكن البعض يتعامل مع الزواج على أنه مجرد تجربة أو صفقة، لا استقرار، والبعض منهم يتملكه الشيطان فيرتكب من الجرائم أبشعها. 

جريمة عروس أبو النمرس

«جوزي كبير وعايزة واحد شباب.. فقتلته علشان أرتاح»، مبرر سيدة في الثلاثينيات من عمرها، لم تكن سعيدة بزواجها الذي لم يتجاوز الـ 9 أشهر فقط، بعد فشل زيجاتها السابقة، وإنجابها 6 أطفال. 

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وللمزيد حول جرائم القتل وجريمة عروس أبو النمرس وكيف تم ضبطها على يد أمن الجيزة بعد هروبها إلى عشيقها إلى الفيوم.. شاهد الفيديوجراف التالي:

عروس أبو النمرس جرائم القتل حوادث الجيزة امن الجيزة

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