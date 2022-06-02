الصين تعارض مبادرة التجارة الأمريكية التايوانية.. وتدعو واشنطن للتصرف بحكمة

نددت الصين اليوم الخميس، بشدة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان.

ووفقا لـ “رويترز” قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن بكين تعارض "بشدة" مبادرة تجارية جديدة بين تايوان والولايات المتحدة، وهي خطة تقول الحكومة في تايبيه إنها اعتراف بالمكانة الرئيسية التي تلعبها الجزيرة في سلاسل التوريد العالمية.

وأعلنت واشنطن وتايبيه المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، أمس الأربعاء، بعد أيام من استبعاد إدارة بايدن الجزيرة التي تطالب بها الصين من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا ومواجهة نفوذ بكين المتزايد.

وكانت الصين غاضبة من تزايد انخراط الولايات المتحدة مع تايوان المحكومة ديمقراطيا، واصفة هذه القضية بأنها الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج: "يتعين على الولايات المتحدة التعامل بحكمة مع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تايوان لتجنب إرسال رسالة خاطئة إلى الانفصاليين التايوانيين".

وقال قاو، في إفادة صحفية على الإنترنت، إن بكين تعارض أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي بين تايوان والدول الأخرى، بما في ذلك التفاوض والتوقيع على أي اتفاقيات اقتصادية وتجارية "ذات دلالات سيادية وذات طبيعة رسمية".

ورحبت تايوان بهذه المبادرة، حيث اعتبرتها علامة أخرى على الدعم من واشنطن، وتأمل أن تمهد الطريق أمام انضمام البلاد في نهاية المطاف إلى إطار بايدن الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانج، في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: إن الجزيرة "تتمتع بمكانة رئيسية لا غنى عنها في سلسلة التوريد العالمية"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وقال سو "إن هذا جعل الحكومة الأمريكية تدرك أنه يجب عليها تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع بلدنا من أجل تعزيز مرونة وأمن سلسلة التوريد العالمية".

وقال إنه في وقت هجوم روسيا على أوكرانيا ومع "التغييرات الدراماتيكية" في الوضع الدولي، "أصبحت أهمية موقع تايوان الاستراتيجي العالمي أكثر وضوحا".

تعد تايوان منتجا رئيسيا لأشباه الموصلات، وقد أدى النقص العالمي فيها إلى تعطيل إنتاج السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.