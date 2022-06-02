أسامة ربيع: نستهدف اكتفاء ذاتي لمدن القناة من خلال الاستزراع السمكي.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس، موضحًا: "المشروع شرق التفريعة على مساحة 3137 فدان، وبعد ذلك سنقوم باستزراع المساحة بالكامل بنحو 7 آلاف فدان".

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نستهدف في القناة عمل اكتفاء ذاتي لمدن القناة وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم سنطرح في بقية المحافظات وأولها القاهرة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "هناك مشروع أخر للاستزراع بنظام الدوائر المغلقة بالتعاون مع النرويج لإنتاج سمك القاروص وسيكون مستهدفا للتصدير لأوروبا".

وأردف أسامة ربيع : "الاستزراع السمكي يتم في بيئة صالحة لإنتاج السمك، ويكون الطعم مختلفا عن أسماك الأحواض المختلفة".

وأوضح: "نعمل في أكثر من مشروع مثل جمع المخلفات من السفن في إطار خطة القناة الخضراء، وهناك خطوات سريعة سنتخذها وسنعلن عن هذه المشروعات".