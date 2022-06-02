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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: نستهدف اكتفاء ذاتي لمدن القناة من خلال الاستزراع السمكي.. فيديو

أسامة ربيع رئيس هيئة
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس، موضحًا: "المشروع شرق التفريعة على مساحة 3137 فدان، وبعد ذلك سنقوم باستزراع المساحة بالكامل بنحو 7 آلاف فدان".

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نستهدف في القناة عمل اكتفاء ذاتي لمدن القناة وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم سنطرح في بقية المحافظات وأولها القاهرة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "هناك مشروع أخر للاستزراع بنظام الدوائر المغلقة بالتعاون مع النرويج لإنتاج سمك القاروص وسيكون مستهدفا للتصدير لأوروبا".

وأردف أسامة ربيع : "الاستزراع السمكي يتم في بيئة صالحة لإنتاج السمك، ويكون الطعم مختلفا عن أسماك الأحواض المختلفة".

وأوضح: "نعمل في أكثر من مشروع مثل جمع المخلفات من السفن في إطار خطة القناة الخضراء، وهناك خطوات سريعة سنتخذها وسنعلن عن هذه المشروعات".

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