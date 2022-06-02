مؤلفات العشرينيات بالأوبرا.. قصائد وموشحات وأدوار نادرة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي وذلك في الثامنة مساء الأحد 5 يونيو على المسرح الكبير .

وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بعشرينيات القرن العشرين.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التراثية التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الموسيقى والغناء العربي إلى جانب عدد من القصائد والموشحات والأدوار النادرة منها بشرف قوه بطاق السيكاه - وجهك مشرق بالانوار - ما إحتيالي لـ احمد أبو خليل القبانى ، وحقك أنت المنى والطلب لـ أبو العلا محمد ، البحر بيضحك ليه لـ محمد علي لعبة ، أتاني زماني - ملا الكاسات ، دورى كادني الهوى وعشنا وشوفنا سنين لـ محمد عثمان ، منيتي عز إصطباري - يا عشاق النبي - خفيف الروح - يا ناس انا مت في حبي - سالمة يا سلامة - الشيالين - والله تستاهل يا قلبي - أهو ده اللي صار - الحلوة دي لـ سيد درويش .. أداء أنغام مصطفى ، أحمد محسن ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولي ، أحمد صبري ، نهى حافظ .

يذكر أن عشرينيات القرن الماضى شهدت نهضة فى الاشكال الابداعية المصرية إلى جانب تطوير الوان فنية بشكل حديث انذاك ، كما ظهر كثير من الفنانين الذين نجحوا فى جذب الجمهور بسبب التجديد فى اسلوب التلحين والغناء محققين أصداء واسعة فى جميع ارجاء الوطن العربى .