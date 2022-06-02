محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة بالوحدة الصحية لقرية صفط الخمار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ومركز المنيا، والنائب على بدوي عضو مجلس النواب.

وقال المحافظ، إن المنظومة الصحية بالمحافظة، شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له ، كما تشهد معظم القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " إنشاء وتطوير الوحدات الصحية مما سيساهم في تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

تفقد المحافظ، أقسام الوحدة الصحية، واستمع إلى الأطباء والتمريض ، مشيدا بالأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، كما التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على الوحدة الصحية للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا.