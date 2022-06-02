عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة بالوحدة الصحية لقرية صفط الخمار

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ومركز المنيا، والنائب على بدوي عضو مجلس النواب.

وقال المحافظ، إن المنظومة الصحية بالمحافظة، شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له ، كما تشهد معظم القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " إنشاء وتطوير الوحدات الصحية مما سيساهم في تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

تفقد المحافظ، أقسام الوحدة الصحية، واستمع إلى الأطباء والتمريض ، مشيدا بالأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، كما التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على الوحدة الصحية للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا.

مجلس النواب المستلزمات الطبية محافظ المنيا القيادة السياسية المبادرة الرئاسية اطقم التمريض الخدمات الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية تطبيق الإجراءات الوقائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

حبس رئيس جامعة العريش 6 أشهر وعزله من منصبه.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع تسليم الأراضي إلى الجهات المنفذة لمشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

مؤتمر منظمة العمل الدولية.. نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لعمال العالم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

بقيمة 4 ملايين جنيه.. التعليم تبدأ 4 مشروعات لدعم ذوى الهمم

ننشر أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الربع الأول من 2022|أرقام

السيسي يصدق على ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.2020

وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بأضرار المخدرات‬

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ