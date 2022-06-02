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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وفد من طلبة وأعضاء تدريس جامعة PEPPERDINE الأمريكية في أكاديمية الشرطة.. الزائرون بتفقدون المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام

وفد من طلبة وهيئة
وفد من طلبة وهيئة تدريس جامعة PEPPERDINE

-أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من طلبة وهيئة تدريس جامعة PEPPERDINE 

-رئيس أكاديمية الشرطة يستقبل الزائرين

-عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الأكاديمية المختلفة

-الزائرون يتفقدون مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية وكلية الدراسات العليا والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام

 

استقبلت أكاديمية الشرطة وفد من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة (PEPPERDINE) الأمريكية للتعرف على النظام الدراسية الأكاديمية والدرجات العلمية التى تمنحها للدارسين بها.

وكذا إطلاعهم على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى العديد من المجالات وفى الصدارة منها مبادئ حقوق الإنسان .

كان فى استقبال الوفد الزائر، اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب  بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات  وزير الداخلية ، وحرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات والتأكيد على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأمنه وحرياته الأساسية .

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ، وأعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة والتعرف على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية ودول الكومنولث ، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى     (الوطنى – الإقليمى - الدولى) ثم توجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم الشرطية وفى تلك الأثناء تم مشاهدة عرض تقديمى يتضمن جهود الكلية فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط الراغبين فى إستكمال دراستهم العليا.

عمليات حفظ السلام 

ثم انتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية – الأجنبية) للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن جهود الكلية والمركز فى مجال مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط المتدربين بها ، أعقب ذلك الإنتقال إلى كلية الشرطة للتعرف على سُبل تحقيق رسالتها الأساسية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة.

كما تم مشاهدة عرض تقديمى مميز يتضمن دور الكلية فى إعداد وتأهيل طلابها للقيام بالدور المنوط بهم فى إطار الإلترام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

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الدراسات العليا وزير الداخلية أعضاء هيئة التدريس رجال الشرطة اكاديمية الشرطة

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