مدبولي: مؤتمر المناخ يتيح منبرا للدول الشقيقة للتعبيرعن رؤيتها .. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي٫ رئيس الوزراء٫ إن الدولة المصرية تعمل على المشاركة في كافة مبادرات التنمية.

وأضاف "مدبولي"٫ خلال كلمته بجلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية٫: "الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية٫ كونها شريك رئيسي في تمويل التنمية".

وأشار: "ثمة علاقات تعاون وطيدة بين البنك الإسلامي للتنمية حيث نسعد بكونه شريكا رئيسيا في مشروعات تنموية تجاوزت ١٧ مليار دولار منذ تأسس البنك عام ١٩٧٤".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي٫ رئيس الوزراء٫: "مصر تعتز باستضافة مؤتمر المناخ المقبل خاصة وأنه سيتيح منبرا للدول الشقيقة للتعبير عن رؤيتها"٫ مؤكدا: "تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي".

