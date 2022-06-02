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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثورة في عالم الطب.. نجاح زراعة أذن بلاستيكية من خلايا ضلع فتاة

زراعة أذن بلاستيكية
زراعة أذن بلاستيكية

للمرة الاولى في العالم، تمكنت شابة أمريكية من إجراء عملية زرع أذن بنجاح، عبر تركيب أذن بلاستيكية ودمجها في جسدها بعد صنعها بتقنية ثلاثية الأبعاد من خلال خاصة بالفتاة.

هذه الجراحة يطلق عليها العلماء ثورة في عالم الطب، ووفقا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، كانت وقد ولدت الفتاة وعمرها (20 عاما) بتشوه نادر جعل أذنها اليمنى صغيرة ومشوهة.

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وأخيرا أصبح لحالتها علاج، إذ خضعت للجراحة في مارس في الولايات المتحدة، وهي جزء من أول تجربة إكلينيكية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء أعضاء مصنوعة من الأنجسة الحية.

وقال الدكتور أرتورو بونيلا ، الذي أجرى الجراحة في تكساس ، لصحيفة نيويورك تايمز: “هذا مثير للغاية ، وأحيانًا يجب أن أهدأ قليلاً، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فسيحدث هذا ثورة في الطريقة التي يتم بها ذلك”.

تم إنتاج وتصميم الأذن من قبل شركة “3DBio Therapeutics” وهي شركة طب تجديدي مقرها نيويورك ، والتي أعلنت عن نجاح هذه العملية يوم الخميس. ومن المقرر نشر النتائج في مجلة طبية عند اكتمال تجربة جارية تضم 11 متطوعًا.

تم صنع الأذن الجديدة من جزء صغير من الخلايا مأخوذة من أذن المرأة اليمنى، والتي يقول الخبراء إنها ستقلل من فرصة رفض الجسم للزرع. ستستمر في تجديد الأذن، مما يعني أنها ستشعر في النهاية وتبدو وكأنها أذن طبيعية.

يُعتقد أنها المرة الأولى التي يتم فيها زرع عضو مطبوع بطريقة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من أنسجة حية، وقالت الشركة إنه مع مزيد من البحث، يمكن استخدام نفس التقنية لاستبدال أقراص العمود الفقري والأنف والركبة - وكذلك الأنسجة بعد استئصال الأورام.

من جانبه قال آدم فاينبرج، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة المواد بجامعة كارنيجي، والذي لم يشارك في التجربة: “إنها بالتأكيد تجربة كبيرة، إنها تظهر أن هذه التكنولوجيا لم تعد تجربة بل أمرا ضروريا”.

كانت الفتاة ذات الأصول المكسيكية، تعاني من عيب خلقي نادر يسمى “صيوان الأذن” وحاليًا ، تتضمن الجراحة لإعادة بناء الأذنين المشوهة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض، الذي يصيب حوالي 80 طفلًا سنويًا في المملكة المتحدة و 1500 طفل في الولايات المتحدة، وأخذ غضروف من ضلوع المريض ، ثم يتم نحته في شكل أذن.

وتابع الدكتور بونيلا لصحيفة نيويورك تايمز: "لطالما شعرت أن عالم الميكروتيا بأسره ينتظر تقنية لا نضطر فيها إلى الدخول في الصدر، وسيتعافى المرضى من يوم إلى اليوم التالي".

ويعد التقدم العلمي هو الأحدث في سلسلة من الإنجازات الحديثة في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة، وفي يناير، زرع الجراحون قلب الخنزير المعدلة وراثيا إلى رجل عمره 57 عاما، والتي أطالت حياته شهرين.

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