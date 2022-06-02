لقاء الخميسي تقضي أجازتها خارج مصر.. صورة

تقضي الفنانة لقاء الخميسي اجازتها الصيفية خارج مصر.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها إطلالتها جديدة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة صيفية جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأخضر، مما نال إعجاب متابعيها.



وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.