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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تثمن دعم مصر والسعودية وعمان للمساعدة في تمديد هدنة اليمن

صدى البلد

 ثمنت الولايات المتحدة دعم حكومات مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان للمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة 60 يومًا يعد خطوة مهمة أخرى نحو السلام تجلب مزيدًا من الراحة لملايين اليمنيين.


وأعرب عن امتنانه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج وكذلك جهود مبعوث واشنطن الخاص تيم ليندركينج الذي عمل عن كثب عبر حكومة الولايات المتحدة ومع الأمم المتحدة وشركاء واشنطن الدوليين لتحقيق هذا التمديد.


وأضاف بلينكن، بحسب البيان، الأطراف على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص جروندبرج بينما يبني على الهدنة نحو عملية سلام شاملة وشاملة.


وأكد أهمية أن تواصل الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها بموجب الهدنة والعمل معًا لتحسين حياة اليمنيين، بما في ذلك فتح الطرق على الفور إلى مدينة تعز، حيث يعانى مئات الآلاف من اليمنيين لفترة طويلة جدًا. 


وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الشهرين الأولين من الهدنة شهدا انخفاضًا كبيرًا في عدد الضحايا المدنيين وتحسن في حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية وزيادة الوصول إلى الوقود والسلع الأساسية، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات مع توسعها.


وأكد استمرار التزام الولايات المتحدة بحل شامل ودائم للصراع على نحو يخفف من معاناة اليمنيين ويمكّنهم من تحديد مستقبل بلادهم دون تدخل أجنبي.


وتابع بلينكن قائلا إن الأطراف اليمنية تتمتع حاليا بفرصة للاستماع إلى مطالب الشعب واختيار السلام بدلا من استمرار المعاناة والدمار والحرب، مناشدا إياهم على اغتنام هذه اللحظة المحورية لبدء عملية سلام شاملة.

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