وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية

تحت رعاية الرئيس السيسي..

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، افتتاح فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة ١٥٠ قيادة شابة من دول عدم الإنحياز والدول الصديقة، تحت شعار « شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب » .



حضر الافتتاح عمرو موسى عضو لجنة حكماء الاتحاد الافريقي ووزير الخارجية الأسبق والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.



وتخلل حفل الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي عن المنحة، بحضور المستشار أحمد مناع أمين مجلس النواب، السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية، إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء ورموز المجتمع والسياسيين والإعلاميين ورؤساء الجامعات وقيادات الدولة المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الجهات الشريكة.



وفي البداية، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تُعد رمزاً للاستلهام والانتصار، وكذلك رعايته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية والتى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.



وذكر الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بناءً على رؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، خلق جيلا من القيادات الشابة من دول عدم الإنحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب ، التوعية بدور حركة عدم الإنحياز تاريخيًا ودورها مستقبلًا، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى دول عدم الانحياز والدول الصديقة وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بالحركة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، حرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية وإقامة المنتديات بحضور مختلف شباب العالم لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب، ترسيخاً للهوية وإعلاءً لمبادئ التضامن والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من دول العالم في المجالات المختلفة.



وقال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية : "المنحة أعادت لاذهاننا سنوات المجد في العلاقات المصرية الدولية، فهو ثمرة مشروع فكري إنساني لتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات والاصعدة، راجين لمزيد من التوهج في الدور المصري ".



وتحدث الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ارهاصات من حياة ودور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لتمكينه شباب دول عدم الإنحياز في القيادة الدولية واعطائهم الفرص كاملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



فيما ذكر أحمد مناع أمين عام النواب قائلاً: "كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وشباب منحة ناصر للقيادة الدولية، فهي تجربة ثرية لانطلاق الشباب نحو العالمية".



وقدم السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية التهنئة إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي هذا الحدث الذي يضم عددا كبيرا من شباب العالم، وكذلك سعادته بالحضور في منحة تحت اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أعطى الكثير ولعب دوراً محورياً بجانب عدد من زعماء العالم، مشيراً إلى أن مصر تأسست على مبادئ عدم الإنحياز "مبادئ باندونج".



وعبر المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المصرية في تنظيم منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على الدور الريادي لمصر ، والجهود التنموية في مختلف المجالات والأنشطة بكافة قطاعات الدولة بل والاهتمام بشباب العالم.