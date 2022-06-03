اتحاد الكرة: احتفالية تليق بإنجازات محمد صلاح داخل معسكر المنتخب

قال الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع فى مصر و العالم العربي، يفتخر بـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن إحنا كنا نحلم بحاجة حلوة زي محمد صلاح، وأن سقف الطموحات لدي المصريين ارتفع مع إنجازات محمد صلاح، و الجميع يتمنى أن يتوج بـ أفضل لاعب بالعالم.

ولفت إلى أن محمد صلاح ليس المرة الأولى الفوز بالحذاء الذهبي، ولكن لاعب توتنهام أول مرة “علشان كده كان فيه احتفاء به”، وأكد أنه يتم الترتيب بعمل احتفالية تليق بـ إنجازات محمد صلاح داخل المعسكر المقام لـ المنتخب.

وأشار إلى أن استقبال صلاح بالمطار اليوم، كان بصالة كبار الزوار وتم الاستقبال بالورد، وليس كما يشاع بانه لم يتم الاحتفال بالعالمي صلاح.