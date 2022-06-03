لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض مناطق أسوان اليوم الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق ( شارع السماد من كوبري الاسعاف حتي منطقة المطحن – الجزيرة – منطقة أرض الجميلي – الشادر - الحصايا)، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 / 6/2022 وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 4 /6 /2022.



وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.