زكي عبد الفتاح: شهرة صلاح في أمريكا أصبحت مثل مايكل جوردان وكوبي براينت

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، أنه يتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ليفربول الفترة القادمة، بعد النجاحات التي حققها اللاعب مع الريدز.



وأشار عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي شادي عيسى، إلى أن شهرة محمد صلاح في أمريكا أصبحت ضخمة حتى بين من لا يتابعون كرة القدم وتوازي شهرة مايكل جوردان وكوبي براينت، نجمي كرة السلة.



وتوقع عبد الفتاح أن يحل صلاح ثالثًا في ترتيب الأفضل في العالم عن العام الحالي، منوهًا إلى أن قائد الفراعنة تعرض للظلم في الجائزة عن العام الماضي وحلوله ثالثًا.

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جاسم الجيدة يوضح سبب فوز صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

قال المدرب الخليجي جاسم الجيدة، إن الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي واحدا من لاعبي العالم الذين أثروا بشكل قاطع في ملايين المتابعين وغير المتابعين لكرة القدم، مؤكدا أن محمد صلاح بات يعد أيقونة للشباب حول العالم ورمز للتحدي.

وأضاف جاسم الجيدة، أن حرفية صلاح في كرة القدم، ليس الدافع الوحيد وراء تسميته بأيقونة الشباب ولكن هذه الصفة جاءت انطلاقا من أخلاقه وطباعه الذي اتسم به منذ أن بدأ يسلك طريق كرة القدم على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلي قبل احترافه شهد له كل من عرفوه بأخلاقه.

ولفت الجيدة إلى أنه بالرغم من هزيمة نادي ليفربول أمام ريال مدريد، إلا أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الممنوحة بسبب تصويت محبيه من الجماهير.

ونوه بأن صلاح تنافس للفوز بالجائزة مع زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة لثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين، تواجد في القائمة كل من ديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجير من كريستال بالاس، إلا أن شعبية صلاح وحب الجماهير له جعلتهم يصوتون لصالحه.

وتابع جاسم الجيدة بأن هذه الجائزة تختلف عن نظيرتها التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين نفسها والتي توج بها صلاح في موسمه الأسطوري والأول له مع ليفربول 2017-2018.

وتألق صلاح خلال الموسم مع ليفربول وسجل 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات، وفاز الفرعون المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف.

وتوج صلاح مع ليفربول الموسم الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبلغ صلاح مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد.