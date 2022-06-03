إصابة طفلة بتشوهات في وجهها بسبب هجوم عنيف من أسد عليها بأمريكا

اصيبت طفلة امريكية بجروح بالغة أدت إلى إصابتها بتشوهات في وجهها بعد هجوم أسد امريكي بري في المحمية التي كانت تلعب فيها برفقة اصدقائها .

و بحسب ما ورد في وكالة "فرانس برس"، فإن الطفلة كانت برفقة اصدقائها في رحلة البراري في ولاية واشنطن الأمريكية، و منطقة تقع في غرب الولاية .



هجم اسد بري من فصيلة " كوجار"، على الطفلة اثناء ركضها في الحديقة و لعبها مع اصدقائها و اصابها بجروح خطيرة في جميع انحاء جسمها و اصيبت بتشوهات في وجهها .

قام عم الطفلة بجمع حملة تبرعات لعلاج الطفلة من التشوهات التي اصيبت بها جراء هجوم الاسد عليها في البراري ، و مما ادى الى دخولها المستشفى .

جدير بالذكر ان عم الطفلة اشار الى ان الاسد الذي هجم على الطفلة كان مصابا بالسعار، و اشارت هيئة الحديقة ان الاسود لا تهاجم الانسان لانهم يقومون بتغذيتها و لكن ذلك الاسد يبدو انه كان مصابا بالسعار .

